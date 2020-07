F1 Ferrari, Vettel: "Non renderò la vita facile a Leclerc"

SPIELBERG – “È passato tanto tempo, tempo che è rallentato dopo l'Australia ed è bello tornare. Abbiamo avuto un assaggio al Mugello con la vecchia macchina, ma è bellissimo essere qui”. Sebastian Vettel mostra tutta la sua soddisfazione nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2020 di Formula 1.

Non sarà facile per Leclerc

Il pilota tedesco, all'ultima stagione con la Ferrari, parla non solo delle due gare in programma al Red Bull Ring ma guarda già oltre: “Dopo Barcellona era chiaro che non eravamo dove volevamo. Gli ultimi due mesi sono stati sconvolgenti - ha aggiunto Vettel - ma in fabbrica tutti stanno lavorando duramente e gli aggiornamenti arriveranno in Ungheria”.

Il quattro volte campione del mondo è stato franco come sempre: "Ordini di scuderia al mio ultimo anno in Ferrari? Se la situazione si dovesse presentare e se dovesse essere sensato ci si aspetta che entrambi i piloti ci si aiutano a vicenda, ma questo non c'entra col fatto che andrò via a fine stagione. Di sicuro non renderò la vita più semplice a Leclerc, in ogni sorpasso non lo lascerò passare agevolmente, continueremo a lottare come lo scorso anno".

Sebastian Vettel ha poi parlato di passato, presente e futuro: "Ho sempre cercato di integrarmi bene nel team. Voglio avere sempre successo e pensare al risultato personale, ma si guida per una squadra. È difficile sapere cosa accadrà quest'anno, non sappiamo quanto saremo competitivi".