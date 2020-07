Ferrari, Vettel: "Eliminazione in Q2 una sorpresa, non sono contento"

SPIELBERG - "L'eliminazione in Q2 è ovviamente è una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa di più in tasca però probabilmente gli altri sono andati in modo un po' più conservativo durante le libere. Non sono molto contento della macchina, avevamo troppo sovrasterzo in ingresso di curva". Sebastian Vettel non può nascondere tutta la propria delusione per quanto accaduto nelle qualifiche del Gran Premio d'Austria di Formula 1, nel corso delle quali il pilota tedesco è stato eliminato a sorpresa in Q2, cosa che non gli capitava addirittura dal 2014. Una Ferrari lontanissima da Mercedes e Red Bull come da previsioni, ma inferiore anche a McLaren e Racing Point: se il quattro volte campione del mondo scatterà dall'undicesima casella in griglia, Leclerc quantomeno è riuscito a trovare il settimo tempo.

© Getty Images

Le parole di Vettel

Vettel mostra comunque un barlume di fiducia in vista della gara di domenica e ai microfoni di Sky spiega come il passo gara potrà essere diverso rispetto al giro secco in qualifica: "Domani dovrebbe essere una giornata diversa da oggi e la gara sarà lunga. In configurazione gara la macchina è migliore: saremo lì e cercheremo di giocarci le nostre carte".