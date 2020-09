Ferrari, Vettel: "Possiamo migliorare in vista delle qualifiche"

SCARPERIA - "E' stata una giornata interessante ieri. Il Mugello è veramente una pista splendida, sulla quale per noi piloti è bellissimo guidare anche se è decisamente severo con le gomme. Credo che riusciremo a far crescere la monoposto in vista delle qualifiche". Sebastian Vettel commenta così quanto visto nel corso delle prove libere del venerdì del Gran Premio di Toscana di Formula 1 in cui la Ferrari, pur senza brillare, è sembrata aver fatto almeno un passo avanti rispetto a Monza.

© EPA

Le parole del pilota della Ferrari

Il pilota tedesco, che il prossimo anno correrà per l'Aston Martin, sa che al Mugello è possibile ottenere un risultato importante con la Rossa: "Non sono ancora soddisfatto del bilanciamento della vettura ma direi che ci stiamo lavorando e che c'è da fare ancora un bel po'. Dopotutto pero è solo venerdì e i venerdì sono fatti per provare. Sono convinto che ci sia il potenziale per trovare un set-up che mi soddisfi di più", conclude il quattro volte campione del mondo.