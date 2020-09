Ferrari, Mekies: "Siamo riusciti a invertire la tendenza"

SCARPERIA - "Dopo due weekend molto duri come quelli di Spa e Monza volevamo invertire la tendenza e credo che ci siamo riusciti. Charles ha ottenuto un quinto posto, ritornando almeno il sabato davanti al gruppo di piloti che di solito si danno battaglia in pochi decimi, che rappresenta il massimo cui possiamo attualmente puntare". Il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies commenta così quanto visto nelle qualifiche del Gran Premio di Toscana di Formula 1 al Mugello, elogiando quanto fatto da Charles Leclerc che si è piazzato quinto in griglia di partenza.

© LAPRESSE

Le parole su Vettel

Lo stesso non si può dire nei confronti di Sebastian Vettel, anche se il ds di Maranello sottolinea come i distacchi siano ridotti: "Per Sebastian il risultato non è stato altrettanto buono ma i distacchi sono stati molto ridotti: cinque millesimi in meno e avrebbe guadagnato due posizioni. Ci aspetta una gara molto difficile su una pista impegnativa tanto per le vetture che per i piloti ma affascinante e spettacolare".