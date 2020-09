Ferrari, Leclerc: "Dobbiamo capire cosa non va in questa macchina"

SCARPERIA - "Dobbiamo lavorare ma io rimango motivato e non vedo l'ora di ritornare in macchina in Russia. Dobbiamo capire cosa c'è che non va in questa macchina perché così è veramente difficile". E' un Charles Leclerc sconsolato quello che si ritrova a dover commentare un'altra prestazione tutto fuorché esaltante della Ferrari, con il monegasco che ha chiuso in ottava posizione il Gran Premio di Toscana di Formula 1 al Mugello.

© Getty Images

Le parole del pilota di Maranello

Dopo la buona partenza, gara in salita per il classe 1996: "Questa è stata una delle gare più difficili perché dopo una buona partenza mi sono mancati il passo e il bilanciamento. Ho fatto fatica ed è strano perché in qualifica non era andata così male. Il team deve rimanere motivato perché non possiamo mollare adesso: dobbiamo continuare a lavorare anche se è molto difficile".