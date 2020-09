Ferrari, Binotto: "Siamo delusi, difficoltà profonda del nostro progetto"

SCARPERIA - "Siamo tutti molto delusi, oggi non avevamo passo gara. In qualifica Leclerc ha fatto un bel giro ma in gara dopo pochi giri ci manca il passo. In questo momento non c'è spiegazione, abbiamo un degrado evidente nelle gomme e credo che sia la difficoltà profonda del nostro progetto dalla quale non è difficile uscirne". Il team principal della Ferrari Mattia Binotto analizza la situazione della Ferrari e il bilancio non può che essere schietto e negativo dopo l'ennesima brutta figura nel Gran Premio di Toscana di Formula 1.

© 2020 Pool

Le parole del team principal di Maranello

Al Mugello la Rossa ha arrancato e Leclerc e Vettel sono finiti nei bassifondi della top-10. Una situazione che potrà essere risolta solo con il tempo, spiega Binotto a Sky: "Qualche piccola novità la vedremo anche la prossima gara ma non fa la differenza, noi stiamo lavorando sodo anche a casa per correggere il progetto di base soprattutto per la macchina dell'anno prossimo. Gli avversari hanno una situazione diversa dalla nostra. Loro hanno portato piccoli sviluppi ma il nostro problema e' alla base del progetto e ci serve più tempo. Oggi i piloti hanno fatto del loro meglio ma si sono trovati di fronte alle difficoltà della nostra macchina".