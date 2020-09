Ferrari, Vettel: "Non siamo veloci e non sappiamo perché"

SCARPERIA - "Non siamo stati abbastanza veloci. Perché? È sempre una buona domanda. Ed è difficile rispondere perché c’è più di una ragione. Sappiamo che la nostra macchina non è abbastanza veloce e penso che ci aspettavamo di avere un ritmo di gara migliore, quindi dobbiamo dare un’occhiata". Sebastian Vettel si trova costretto a commentare ancora una volta un weekend di gara deludente: al Mugello nel Gran Premio di Toscana di Formula 1 il pilota tedesco è riuscito a portare a casa appena un punto in virtù del decimo posto.

© Getty Images

Le parole del pilota tedesco

Una gara caotica con interruzioni e incidenti, uno di questi occorso proprio al pilota della Ferrari che non è riuscito poi ad avvicinarsi a Raikkonen nel finale per rubargli la posizione in virtù della penalità per l'ex compagno: "Abbiamo lottato duramente per cercare di ottenere dei punti, alla fine è stata tirata con Kimi, abbiamo fatto tutto il possibile. Avrei però voluto capitalizzare di più gli errori degli altri".