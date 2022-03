Ferrari, Leclerc: "È ora di tornare a vincere, voglio lottare per ogni Gp"

ROMA - "È ancora presto per dirlo ma voglio lottare per la vittoria in ogni Gran Premio. Stiamo lavorando bene e abbiamo cambiato metodo di lavoro, ma ora è tempo di concretizzare e tornare a competere per il titolo". Sono queste le parole di Charles Leclerc, intervistato da "Sky Sport" mentre in pista nel Day-2 dei test ufficiali del Bahrain c'era Carlos Sainz per la Ferrari. Il pilota monegasco non si nasconde ed elogia il lavoro svolto questo inverno a Maranello: "Il nuovo simulatore ha funzionato subito bene. Dobbiamo ancora migliorare sul bilanciamento e bisogna adattarsi alla nuova frenata. Ma non penso a grosse novità per la prima gara".