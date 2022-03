Ferrari, Leclerc: "Io come Binotto, non firmo per nessun risultato"

ROMA - "Sto benissimo per ora, vediamo che succederà da domani. C'è tanta voglia di salire in macchina e di mostrare a tutti quanto duramente abbiamo lavorato per questa gara. Ora c'è il momento più atteso e neanche io, come Binotto, firmerei per il secondo posto domenica". Sono le parole di Charles Leclerc, intervistato da "Sky Sport" alla vigilia del weekend d'apertura per la Formula 1 2022. Il morale è alto in casa Ferrari, specie dopo le sensazioni positive dei test a Barcellona e in Bahrain, ma c'è sempre qualcosa da perfezionare: "Da migliorare ci sono ancora i saltellamenti, che non abbiamo attutito, ma in generale va meglio. Le altre scuderie? Sono brave a nascondere il loro vero potenziale".