Ferrari, Leclerc: "Pre-season senza problemi, siamo dietro alla Red Bull"

ROMA - Si apre oggi il primo weekend della Formula 1 2022. I piloti svolgeranno alle 13 (ora italiana) le prime prove libere della stagione per questo Gran Premio del Bahrain, ma prima sono apparsi in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande. Tra loro c'erano anche Charles Leclerc e Carlos Sainz, alfieri della Ferrari. Per primo ha parlato il monegasco, che ha elogiato il lavoro svolto a Maranello: " È stato il pre campionato dove abbiamo avuto meno problemi. Siamo un po' indietro rispetto alla Red Bull". Poi sui rischi legati al Covid: "In alcuni paesi è impossibile guidare se si è positivi, come starebbe emergendo dalle disposizioni del Gp della Gran Bretagna. Ma io non lo farei neanche se ne avessi la possibilità".