F1, Leclerc: "Preparazione eccellente, c'è piena sintonia con il team"

ROMA - La Ferrari si gode questi lunghi giorni che porteranno al Gran Premio d'Australia in testa a entrambe le classifiche della Formula 1. La scuderia di Maranello è partita a razzo in questa stagione, forte di una F1-75 che mostra velocità e concretezza in pista. Merito senz'altro anche dei suoi due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, tutt'e due a podio sia in Bahrain che a Jeddah. "Sono felice per questo inizio di mondiale. C'è perfetta armonia con tutto il team e la preparazione per le prime due tappe è stata eccellente, mi sento molto bene. Se questo sarà sufficiente per vincere il campionato del mondo? Non ne ho idea", ha prudentemente detto il monegasco, le cui parole sono riportate da "NextGen-Auto".