Ferrari, Gene: "Leclerc si è evoluto, ha cambiato modo di pensare"

ROMA - La Ferrari è tornata . I dati e i risultati registrati finora da Charles Leclerc e Carlos Sainz sono sotto gli occhi di tutti: doppietta all'esordio, tempi bassi e costanti nelle qualifiche, miglior avvio dal 2004 (era Schumacher-Barrichello) . La Rossa si prepara dunque a una stagione da protagonista, con una coppia di piloti agguerrita e che in pista dà sempre il meglio di sé. Lo afferma anche Marc Gene, collaboratore Ferrari di lunga data, ai microfoni di "F1 Nation" (podcast ufficiale della Formula 1 ), concentrandosi sull'evoluzione di Leclerc: "Era molto emotivo, ma è cambiato molto. È come una versione 2.0 di se stesso . A Barcellona abbiamo passato molto tempo insieme durante i test privati e aveva una mentalità nuova".

Le parole di Gene

Un nuovo Leclerc, dunque. Capace di restare impassibile davanti alle conferme che la vettura riporta in pista. "Mi aspettavo - continua Gene - che Charles fosse al settimo cielo dopo le qualifiche, dopo la pole e la gara, ma sembrava molto più maturo e consapevole: sarà un campionato molto lungo". Tutta una questione emotiva, quindi, che l'ambasciatore della Ferrari illustra cosi: "Leclerc, Sainz e Binotto saranno molto importanti per trattenere queste emozioni, che noi italiani tendiamo ad avere". La Rossa è dunque pronta per aprire un nuovo ciclo? Queste le parole di Gene: "Gli anni vittoriosi della Mercedes potrebbero essere i più lunghi che abbiamo mai visto, ma sì: siamo pronti per una nuova era perché abbiamo sofferto insieme negli anni difficili".