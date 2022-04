Ferrari, Sanchez: "Valori tra noi e l'avversario molto vicini"

ROMA - Anche se David Sanchez non nomina mai la Red Bull, è chiaro che quando si riferisce al "principale avversario", il francese intenda proprio la casa di Milton Keynes. E non potrebbe essere altrimenti, visti i duelli tra Charles Leclerc e Carlos Sainz da un lato e Max Verstappen e Checo Perez dall'altro. Il capo degli aerodinamici Ferrari ha infatti detto: "Fin dai test invernali il programma di pista è stato completato senza particolari intoppi. Guardandole superficialmente queste monoposto possono sembrare semplici, ma si tratta di progetti estremamente complessi. Mi ha colpito quanto siano vicini i valori di competitività tra noi e il nostro principale avversario ".

L'analisi di Sanchez

La F1-75 e la RB18 sembrano davvero vicine in pista e la sensazione è ci si trovi davanti ad un'altra Formula 1 ultracompetitiva per la lotta al vertice. Nel frattempo, però, c'è da correre il Gran Premio d'Australia e Sanchez analizza così il circuito di Albert Park. "È un tracciato che presenta un medio carico aerodinamico. Propone - ha detto l'Head of Vehicle Concept - un interessante mix di curve lente e veloci con rettilinei abbastanza lunghi ed è una pista che predilige una buona trazione. Il nuovo layout, che si attende significativamente più veloce, potrebbe portare all’abbassamento del tempo sul giro di svariati secondi. Abbiamo preparato molto questa gara al simulatore e dunque contiamo su una messa a punto ottimale sin dalle libere di domani".