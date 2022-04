F1, Leclerc: "Australia non adatta alla Ferrari, dobbiamo essere furbi"

ROMA - "Abbiamo visto nelle ultime due gare la strategia con il DRS e sono abbastanza sicuro che la vedremo ancora di più qui, fondamentalmente tutti i rettilinei hanno una zona DRS. I sorpassi saranno un tema importante e gareggiare in maniera intelligente farà una grande differenza". Charles Leclerc ha analizzato così l'imminente Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco torna all'attacco dopo il secondo posto arrivato nel finale in Arabia Saudita, ma ai microfoni del sito ufficiale del Circus evidenzia le difficoltà del circuito di Melbourne per la Ferrari: "È sempre piuttosto complicato, ma io cerco sempre di fare il miglior lavoro possibile. Ovviamente con la debolezza che abbiamo rispetto alla Red Bull per la velocità in rettilineo dobbiamo cercare di giocare in modo furbo". Poi, sul layout del circuito: "Il vecchio layout della pista sarebbe stato più adatto per noi. Ma adesso è fatto così e noi cercheremo di massimizzare tutto in questo fine settimana, come sempre. Speriamo che Imola ci si adatti un po’ meglio".