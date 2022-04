Ferrari, Leclerc già nella storia: meglio di lui solo Schumacher

ROMA - Charles Leclerc è il padrone della Formula 1 . Dopo tre gare, infatti, la Ferrari F1-75 ha dato prova di essere, almeno per il momento, la macchina da battere con il monegasco a mostrare quel talento che negli anni scorsi era stato frenato da una vettura non così competitiva. Con il successo nel Gran Premio d'Australia infatti, proprio leclerc è riuscito a guadagnarsi un posto nella storia: prima di lui solo Michael Schumacher era riuscito a fare meglio vincendo le prime tre gare nella stagione sia nel 200 che nel 2004.

Leclerc può puntare al mondiale

Un risultato, quello ottenuto dal monegasco, che lo proietta già nella storia superando nomi illustri del panorama ferrarista e piloti in grado di laurearsi campioni del mondo a fine stagione come Juan Manuel Fangio, Phil Hill e Niki Lauda, tutti campioni del mondo rispettivamente nel 1956, 1961, 1975 e 1977. Risultati che sono di buon auspicio per Leclerc e per la Ferrari stessa, risorta dalle proprie ceneri dopo stagioni complicate. La Rossa, dal canto suo, ha già eguagliato le stagione 2013 e 2015, quando furono rispettivamente Alonso e Vettel a centrare due vittorie nell'arco di tutto il campionato. I presupposti per riportare a Maranello un titolo che manca dal 2007 ci sono tutte, sarà compito di Leclerc portare a termine una missione che mai come quest'anno sembra raggiungibile.