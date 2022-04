F1, Villeneuve: "Ferrari la nuova Mercedes. Alla Red Bull c'è frustrazione"

ROMA - Dopo il trionfo di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Australia, in casa Ferrari è tempo di tirare le somme di queste prime tre tappe della Formula 1, per poi fare rotta verso Imola. La Red Bull è staccata sia in classifica piloti che in quella costruttori, con la F1-75 che in pista si dimostra la vettura più veloce e - soprattutto - affidabile. Un'analisi condivisa anche da Jacques Villeneuve, ex pilota e campione del mondo nel 1997, che nella sua rubrica a su "formule1.nl" ha detto: "In Italia mi chiedono ‘È questo l’anno giusto?’. I tifosi non ci crederono dopo la crisi vissuta negli anni di Alonso e Vettel. Ma la Ferrari è molto veloce, di fatto è la nuova Mercedes".