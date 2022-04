Ferrari, Leclerc: "Difficile tenere il passo della Red Bull sugli sviluppi"

ROMA - La Formula 1 è appena iniziata e lo sprint iniziale della Ferrari ha stupito tutti, Red Bull compresa. Il mondiale è ancora lungo e i tecnici sono al lavoro per migliorare le proprie vetture. Ed è proprio su questo aspetto che attira le preoccupazioni di Charles Leclerc , leader in classifica piloti, le cui parole sono riportate da "RaceFans": " Tenere il passo della Red Bull per quanto riguarda gli sviluppi sarà difficile . Ma a Maranello hanno fatto questa macchina e ho fiducia nei tecnici. Arriveranno aggiornamenti anche per noi e sono sicuro che andranno nella giusta direzione. Concentriamoci su noi stessi".

Le parole di Leclerc

Molti addetti ai lavori hanno evidenziato la maturazione di Leclerc, meno entusiasta per le vittorie, più consapevole di sé e della propria vettura. Ipotesi che viene confermata dallo stesso monegasco: "Ora so di avere una macchina vincente. Non ho più bisogno di strafare. La F1-75 ha grande potenziale e devo solo fare il mio lavoro". Frasi che vanno a corroborare un altro aspetto che è emerso in queste prime tre tappe di Formula 1: mentre Verstappen e Perez devono fare gli straordinari - anche dal punto di vista fisico - per tenere il passo delle Ferrari, la F1-75 sembra quasi "guidarsi da sola". Un punto a favore di Leclerc, che ora ha un margine da gestire in vista dei prossimi weekend, a partire da Imola.