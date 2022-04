Ferrari, Sainz elogia Leclerc: "Sta guidando molto bene"

ROMA - " Charles sta guidando molto bene . Come dice lui, ha capito molto bene questa vettura e sta facendo grandi cose. Certo è un’ottima macchina, ma credo che stia mettendo insieme gare e prestazioni molto forti ". Carlos Sainz non si è risparmiato nei complimenti a Charles Leclerc . Il suo compagno di squadra in Ferrari , infatti, è al comando della classifica piloti di Formula 1 dopo tre gare, grazie a due vittorie e un secondo posto in Arabia Saudita dietro a Max Verstappen. Il monegasco è l'uomo del momento nel Circus, e anche il suo compagno di box ha evidenziato il grande stato di forma del classe 1997.

Sulla macchina

"Sarei voluto esser entusiasta di qualifiche e della gara solo per vedere quanti progressi avrei fatto, purtroppo non è successo - le parole di Sainz riportate da "Autosport" -. Ci sarebbe sempre stata una gara in cui le cose non sarebbero andate e in cui avrei commesso un errore. L’importante è cercare di essere perfetti guardando ogni dettaglio, perché con la macchina che abbiamo quest’anno sento che ogni gara che non finisci andresti a perdere molti punti che avresti potuto segnare".