Leclerc rapinato del Rolex a Viareggio: Pasquetta da dimenticare per il ferrarista

ROMA - Charles Leclerc è stato vittima di una rapina a Viareggio ieri, nel giorno di Pasquetta. Il pilota della Ferrari era in compagnia del suo preparatore atletico, Andrea Ferrari - originario del posto -, quando è stato avvicinato dal ladro, che gli ha portato via un prezioso orologio Rolex. L'episodio si è consumato in via Salvatori, nel quartiere della Darsena, con i carabinieri della compagnia viareggina che si sono recati sul posto non appena ricevuta la segnalazione. Le indagini sono ora affidate al comandante Edoardo Cetola, che deve gestire anche i risvolti mediatici di un caso spinoso, in quanto Leclerc è ormai un personaggio pubblico a tutto tondo.