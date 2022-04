F1: Sainz a muro a Imola. Bandiera rossa nel Q2: "Chiedo scusa"

IMOLA - Termina con un incidente durante il Q2 il venerdì di Carlos Sainz al Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna , quarto appuntamento stagionale della Formula 1 . Lo spagnolo della Ferrari ha perso il controllo della propria monoposto a dieci minuti dal termine della sessione. Non ci sono conseguenze per l'iberico, tornato immediatamente ai box visibilmente deluso. L'iberico, qualificato virtualmente alla terza e ultima fase di qualifica, dovrà però recuperare parecchie posizioni nella Sprint di sabato a Imola.

Le parole di Sainz

Sainz ha parlato subito ai microfoni di Sky Sport, provando a spiegare la situazione: "Non capisco bene cosa sia successo, era un giro veloce ma non ero al limite. E' difficile da spiegare, ho perso il controllo della macchina, devo capire cosa è successo. Chiedo scusa a tutta la squadra, non è il modo giusto per cominciare il weekend. Fortunatamente siamo solo a venerdì, mancano ancora la sprint e la gara".