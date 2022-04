F1, Sainz: "Con Ricciardo incidente di gara, devo restare positivo"

IMOLA - Weekend da dimenticare per Carlos Sainz, uscito di scena al primo giro del Gp dell'Emilia Romagna e costretto al ritiro. Il pilota spagnolo è stato infatti tamponato da Daniel Ricciardo ed è finito nella ghiaia. Impossibilitato a proseguire, è sceso sconsolato dalla vettura, che poi è stata rimossa. Per il pilota della Ferrari si tratta del secondo zero consecutivo, ma questa pesa un po' di più, soprattutto a livello psicologico, perché sugli spalti di Imola c'erano tanti tifosi pronti a sostenerlo. Sainz ha comunque provato ad analizzare lucidamente quanto accaduto.