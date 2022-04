F1, Massa compie 41 anni: gli auguri della Ferrari

Gli auguri di Barrichello

Con la Ferrari, Felipe Massa ha raccolto in tutto 36 podi. Nonostante non abbiano mai corso insieme, al brasiliano arrivano comunque via social gli auguri di Rubens Barrichello, brasiliano come lui di San Paolo: "Congratulazioni fratellino. Festeggiamo il tuo compleanno! Accidenti, com'eravamo giovani qui. Saremo per sempre legati".