La Ferrari riparte dal tesoretto Mercedes: il piano per il GP di Miami

Ci ispiriamo agli Internazionali di tennis al via e diciamo: va al servizio la Ferrari. Tocca a lei adesso, dopo aver vinto in Australia su circuito favorevole alla Red Bull e poi aver subito a Imola, laddove invece era ritenuta largamente favorita. Siamo ansiosi di scoprire se il paradosso continuerà nel primo rutilante GP di Miami, una pista che per la sua velocità si presenta favorevole al team che ti mette le ali. La voglia di rifarsi di Leclerc è divorante, dopo aver perso diciannove punti di vantaggio (gliene rimangono ventisette) nel GP in cui Verstappen ne ha ottenuti trentaquattro, un bottino mai visto prima in Formula 1 tra garetta del sabato col nuovo punteggio, corsa domenicale e giro veloce. Né si discute il desiderio di correre, che va addirittura tenuto a freno: figurarsi che Charles avrebbe voluto disputare tra una settimana il GP Historique di Monaco con una Ferrari di Lauda! L’hanno convinto che sia una roulette russa e gli hanno promesso, a mo’ di contentino, qualche giro di esibizione.

Leclerc, duello totale La Ferrari dunque è chiamata a rispondere come in una partita di tennis, o se preferite un match di box. Tocca comunque scegliere uno sport di contrapposizione tra due parti perché terzi giocatori non sembrano essercene, almeno mettendo a confronto la classifica odierna e quella di un anno fa dopo quattro gran premi. L’esercizio mostra plasticamente come la Ferrari, con sessantaquattro punti in più, si sia impadronita dell’intero tesoretto che manca alla Mercedes. Sostanzialmente immutata la situazione della Red Bull: un punto in più rispetto al 2021 ed è anche poco, considerato che nella scorsa stagione non s’erano ancora disputate Sprint e che invece Imola ne ha già ospitata una, peraltro la più generosa di sempre. Questa classifica della Red Bull è però resa bugiarda dai due ritiri di Max Verstappen in Bahrain e Melbourne, due gare su quattro. Problemi di affidabilità del motore che non potranno ripetersi, almeno secondo quanto garantiscono i grandi capi del team bibitaro. «In Giappone i nostri colleghi di Honda Racing Corporation hanno individuato il problema e lo hanno anche risolto. Dipendeva da una componente del tubo del carburante. Non dovrebbe più verificarsi», garantì Christian Horner già prima di Imola.