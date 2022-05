Ferrari, Leclerc ricorda Villeneuve con un messaggio sui social

ROMA - L'8 maggio non sarà mai una data qualunque per gli appassionati dei motori e soprattutto per i tifosi della Ferrari. Nel 1982, esattamente quarant'anni fa, moriva infatti Gilles Villeneuve, tra i più grandi e amati di sempre in Formula 1. Nonostante possa vantare solamente 6 vittorie in 68 Gran Premi disputati, l'Aviatore - così soprannominato - occupa un posto speciale nel cuore di tutti i sostenitori della Rossa. Nel giorno in cui si commemora la sua morte, Charles Leclerc non poteva che dedicargli un post sui suoi profili social.