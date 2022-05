F1, Leclerc: "Oggi era complicato superare Verstappen"

MIAMI - Charles Leclerc le ha provate tutte ma alla fine si è dovuto arrendere a Max Verstappen, accontentandosi del secondo posto nel Gp di Miami. In Florida, il monegasco della Ferrari scattava dalla pole position ma dopo una decina di giri è stato superato dal rivale. Neppure una Safety Car a causa dell'incidente tra Norris e Gasly è riuscita a rimettere in gioco Leclerc, che per un po' ha provato ad impensierire il campione mondiale in carica, complice l'utilizzo del DRS, salvo non riuscire a sorpassarlo e dunque rassegnandosi al secondo posto. Punti comunque importanti in ottica classifica generale, che vede Charles sempre al comando.