Ferrari, Sainz punta Barcellona: "Voglio vincere davanti ai miei tifosi"

ROMA - Il Gran Premio giocato in casa è un'occasione che nessun pilota di Formula 1 vorrebbe disattendere. Men che meno Carlos Sainz, ancora a secco di vittorie in questo Mondiale a due facce. Il pilota spagnolo si prepara per il Gran Premio di Barcellona, e in un'intervista ad "AS", dove afferma: "Mi godrò il fine settimana in Spagna come mai prima d'ora. Per la prima volta avrò una possibilità concreta di lottare per il podio e di vincere la gara. Il tifo che abbiamo in questo paese è forte: lo dimostra il tutto esaurito. Sarà un Gran Premio unico e divertente".