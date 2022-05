Ferrari, Leclerc: "Spero di ritornare davanti alla Red Bull"

ROMA - Charles Leclerc è determinato a sfruttare al meglio gli sviluppi che la Ferrari porterà in pista. Il monegasco, nella conferenza stampa in vista del Gran Premio di Spagna di Formula 1, ha parlato degli obiettivi del weekend sul circuito di Barcellona: " Speriamo in buoni aggiornamenti che ci riportino davanti alla Red Bull . Velocità sul rettilineo? Siamo concentrati sia su questo che sulle curve, stiamo lavorando su tutti gli aspetti della macchina . I test sono lontani e tutti i team hanno fatto passi avanti. Tante scuderie porteranno aggiornamenti ma non credo ci sarà tanta differenza tra le vetture", ha detto il leader del mondiale piloti.

Le parole di Leclerc

Per Leclerc i giorni che lo hanno portato a questo weekend spagnolo sono stati piuttosto movimentati. Il pilota della Ferrari è stato infatti protagonista sul circuito di casa, quello di Monaco, dove ha guidato le macchine di Niki Lauda e di Gilles Villeneuve per il Gran Premio storico, non senza imprevisti: "Guidare la macchina di Lauda è stato fantastico - ha infatti aggiunto il 24enne - finché mi sono schiantato". Tornando però alla Formula 1, i problemi della F1-75 tengono sempre banco, in particolare quello del porpoising e delle sue conseguenze sulla salute dei piloti: "Credo dipenda anche da come si porti la vettura, Sainz sembra più sensibile alle sollecitazioni. Dobbiamo migliorare si questo aspetto, alcune macchine ne soffrono più di altre ma è un aspetto su cui lavoriamo molto", ha concluso Leclerc.