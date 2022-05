Ferrari, Leclerc: "Dobbiamo lavorare in vista delle qualifiche"

ROMA - Ancora una bella prova della Ferrari attesa al varco del Gran Premio di Spagna per testare i nuovi aggiornamenti. Sia nelle libere 1 che nella seconda sessione, il più veloce è stato Charles Leclerc, che chiude il suo venerdì commentando la giornata in pista: "La qualifica non si prospetta affatto male, ma abbiamo del lavoro da fare, in particolare sul passo gara e sulla gestione delle gomme. Quando abbiamo corso con la soft era meglio della gomma media. Questa notte, analizzeremo i nostri dati per vedere in quali settori della pista possiamo migliorare visto che le condizioni con cui abbiamo girato oggi erano molto diverse rispetto a quelle dei test pre season".