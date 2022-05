F1, Gp Spagna: sostituito il telaio alla Ferrari di Sainz

BARCELLONA - Il sabato di qualifiche parte con un colpo di scena per la Ferrari. E' stato infatti sostituito il telaio della Rossa di Carlos Sainz dopo che sono emersi problemi nell’impianto di alimentazione del motore 066/7. Sembra che i dati della telemetria abbiano segnalato delle anomalie all’interno del serbatoio. La Federazione ha comunicato che hanno infranto il coprifuoco a Barcellona anche McLaren e Williams. Per Norris la sostituzione del telaio della McLaren è stata resa obbligatoria dopo il violento contatto sul cordolo nelle FP2 e il conseguente danneggiamento al fondo della monoposto.

Le sensazioni di Carlos

Sainz non si espone in termini di dichiarazioni. Lo spagnolo ha incontrato qualche complicazione nelle FP2 di ieri: “La seconda sessione di libere è stata un po’ più difficile della prima perché abbiamo faticato con gomme e bilanciamento dopo aver variato alcune regolazioni, dobbiamo guardare i molti dati di cui disponiamo e sono fiducioso che riusciremo a trovare un assetto che mi faccia sentire più a mio agio. Sembra che ci sia parecchiodegrado con le alte temperature in pista: questo potrebbe essere cruciale per la gara e ci lavoreremo sopra", ha concluso.