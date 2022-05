F1, Gp Spagna: clamoroso ritiro per Charles Leclerc

BARCELLONA - Charles Leclerc è costretto al ritiro dopo 27 giri nel Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della Formula 1. Il monegasco rientra ai box per un problema tecnico ancora da verificare, e abbandona una gara di cui era leader con grande vantaggio poco prima della metà, dopo una grande partenza e un dominio fin lì indiscusso. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema alla vettura di Leclerc è alla power unit, con i tecnici di Maranello ancora intenti ad analizzare meglio la causa di un ritiro che si rivelerà pesante per il monegasco in classifica piloti.