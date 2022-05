Ferrari, Binotto: "Monaco gara a sé, le Mercedes lotteranno per il top"

ROMA - Dopo la delusione del Gran Premio di Barcellona, dovuta all'inaspettato ritiro di Charles Leclerc, in Ferrari si pensa già al Gran Premio di Monaco , settimo round di questa Formula 1 . A casa di Charles Leclerc il ritorno di fiamma della Mercedes sarà senza dubbio un fattore. La buona performance a Montmelò di George Russell (terzo) e di Lewis Hamilton (quinto) ha infatti destato l'attenzione del team principal del Cavallino, Mattia Binotto : "Quella di Monte Carlo è una gara a sé. Una tappa nella quale ciò che si è visto a Barcellona non è detto che valga - le sue parole riportate da "Motorsport.com" -. Penso che lì le Mercedes possano far parte della lotta , perché hanno una macchina che ha carico e grip".

Variabile qualifiche



"Non sarei affatto sorpreso se i due fossero in grado di fare una buona gara in un tracciato cittadino come quello di Monte Carlo - ha aggiunto Binotto -. Secondo me bisogna fare un reset. Il pilota è chiamato a fare un giro pulito". "In ottica qualifica sarà importante che il pilota trovi ritmo e non traffico. Tanti dettagli potrebbero fare la differenza".