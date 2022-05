Ferrari, Sainz: "La mia guida non è naturale, è sotto gli occhi di tutti"

ROMA - La Ferrariconta su di lui, ma Carlos Sainz deve ancora trovare la quadra. Gli episodi di Melbourne, a Imola e a Barcellona in partenza stanno pesando sulla classifica e - soprattutto - sul morale dello spagnolo. Il pilota della Rossa ha infatti parlato così in un'intervista a "El Mundo Deportivo": "Non sto guidando in modo naturale, non è facile. È evidente: dai filmati si vede che mi sto sforzando molto per guidare questa macchina e capire come ottenere il massimo. C'è stata sfortuna, ma anche i miei errori non hanno aiutato, ma credo che in futuro le cose cambieranno prima o poi: devo solo lavorare a testa bassa".