Ferrari, il messaggio di Sainz e Leclerc dopo Monaco: "Doppietta da recuperare a Baku"

ROMA - Brucia ancora il disastro della Ferrari nel Gran Premio di Monaco, settima tappa della Formula 1 . La strategia della Red Bull ha funzionato e la Rossa è riuscita a tenere la posizione originale in griglia solo con Carlos Sainz (secondo), mentre Charles Leclerc da primo si è ritrovato quarto. In un messaggio ai tifosi apparso sui social parla prima il monegasco per l'ennesima delusione nel Gp di casa: "La farò breve perché ovviamente sono deluso. Eravamo i più veloci e tutto stava andando bene . Ma ha vinto un altro team e fa male. Potevamo fare di più ".

Il rammarico di Sainz

"Giornata difficile oggi per la squadra - aggiunge Sainz - eravamo al meglio delle condizioni e pensavamo di avere tutto sotto controllo, ma dopo il pitstop penso che siamo stati sfortunati. Mi dispiace per Charles e lo capisco. Per me è stata un'opportunità persa ed pensavamo di salvare almeno la vittoria. Eravamo in una situazione favorevole, ma per qualche strana ragione non ci siamo fermati a prendere le slick e la Williams lenta nell'out lap mi è costata secondi preziosi. Questo è lo sport. Andremo a Baku per recuperare la doppietta mancata a Monaco".