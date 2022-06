Ferrari, Sainz: "In F1 ogni piccolo errore può costare caro"

ROMA - Il Gran Premio di Monaco 2022 è ormai alle spalle. Messa in soffitta la delusione, ora per la Ferrari si prospettano giorni di preparazione intensa per poi fare rotta verso l'Azerbaigian, dove si svolgerà il Gp di Baku. Carlos Sainz ha mantenuto la posizione della griglia di partenza e a Monte Carlo è arrivato secondo. Tuttavia, la sua gara poteva finire anzitempo, se non fosse stato per la sua bravura nel controllare la F1-75 sul bagnato. "Quando ci penso, sono sollevato perché il mio Gp doveva finire lì", ha infatti detto Sainz, le cui parole sono riportate da "Motorsport Total".