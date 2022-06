F1: la Ferrari celebra la prima vittoria di Schumacher con la Rossa

ROMA - Ieri ha compiuto 26 anni la prima vittoria di Michael Schumacher con la Ferrari . Si correva a Montmelò, a Barcellona, e la pista era bagnata. Il tedesco però, già reduce di due titoli mondiali con la Benetton, fu capace di imporsi su Jean Alesi e Jacques Villeneuve, suggellando così l'inizio della sua era con la Rossa . Da allora, la leggenda di Hürth ha collezionato in Formula 1 72 vittorie , 116 podi e 1066 punti complessivi , per un pilota capace di lasciare il segno nel cuore degli appassionati come pochi.

L'era Schumacher

Prima del sette volte iridato, la Ferrari infatti non vinceva un mondiale dal 1979, da quando cioè sulle Ferrari 312 T3 e T4 fu il sudafricano Jody Scheckter a far esultare Maranello. Un digiuno che sarebbe stato interrotto poi nel 2000 con il primo trionfo mondiale per Michael Schumacher. "L'inizio di qualcosa di davvero speciale", ha scritto ieri la Scuderia sui propri canali social, ricordando quel Gran Premio di Spagna. Trionfi e vittorie mondiali legate al nome del pilota tedesco che adesso la Ferrari spera di trovare quest'anno con Charles Leclerc e Carlos Sainz, per la prima volta in difficoltà dall'inizio di questo mondiale.