Incubo Ferrari a Baku. Dopo quello di Carlos Sainz, è arrivato anche il ritiro di Charles Leclerc nel GP di Azerbaijan. Un problema tecnico ha condannato il monegasco mentre era tornato in testa alla gara, davanti a Max Verstappen e Sergio Perez. Il motore dell’auto (come si vede in foto) ha iniziato a fumare al 21° giro con il conseguente ritorno ai box del pilota.