Ferrari, Malagò: "C'è amarezza, ma possiamo essere ottimisti"

ROMA - Il doppio ritiro per problemi tecnici della Ferrari al Gran Premio dell'Azerbaijan ha lasciato il segno e non solo in termini di classifica . Sulla questione si è anche espresso Giovanni Malagò , presidente del Coni, a margine di un evento a Palazzo H, sede del Comitato olimpico nazionale italiano: " Siamo veramente dispiaciuti - ha detto il numero uno dello sport azzurro - ma ci sono i presupposti per essere comunque ottimisti . La base c'è e i risultati sono molto importanti, al di là delle pole".

Le parole di Malagò

"La prossima gara è tra sei giorni - ha aggiunto Malagò in vista del Gran Pzremio del Canada -. Non so in che modo la Ferrari possa eliminare il potenziale problema, ma non possiamo dimenticare che l'inizio della stagione è stato esaltante. Resta l'amaro in bocca per quello che è successo nelle ultime due gare, ma se ci avessero detto che dopo 8 gare questa sarebbe stata la situazione, avremmo pensato ad una bella cosa".