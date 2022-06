F1, Vettel chiude la gara e si preoccupa: "Cos'è successo alle Ferrari?"

ROMA - "Cosa è successo alle Ferrari ?", si interroga Sebastian Vettel quando ormai sul Gran Premio dell'Azerbaijan è già sventolata la bandiera a scacchi. Il pilota dell'Aston Martin chiede in un team radio informazioni su Carlos Sainz e Charles Leclerc , entrambi a zero sul circuito si Baku dopo i rispettivi problemi tecnici. "Su Sainz non sono sicuro - rispondono dal muretto britannico - mentre Leclerc ha avuto un problema con la power unit".

Su Mick Schumacher

Il pilota tedesco non reagisce alle parole dei propri tecnici e si gode la sua sesta posizione, suo miglior piazzamento in questa Formula 1, frutto di una sapiente gestione delle gomme. Tuttavia, è evidente come Vettel sia ancora interessato alle vicende della Rossa dopo le sue sei stagioni a Maranello. Il quattro volte iridato poi chiede anche di Mick Schumacher, sotto esame con la Haas e a cui lo lega una profonda amicizia. Per il suo connazionale a Baku la gara si è conclusa con un quattordicesimo posto.