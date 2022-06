Ferrari, Sainz: "Mondiale? Dopo gli zero non ci penso più"

ROMA - "Io nella corsa al Mondiale? Dopo i ritiri non ci penso più. Meglio aspettare, devo essere paziente e aspettare il momento giusto ". Queste le parole di Carlos Sainz al quotidiano spagnolo "Marca", a pochi giorni dal Gran Premio del Canada , nona tappa della Formula 1 . Il madrileno della Ferrari sa di non essere al livello del compagno di squadra Charles Leclerc e afferma: " Quest'anno con le nuove macchine è come affrontare tutte le piste per la prima volta . La sensazione che ti da la vettura la appena la guidi è molto importante e ci sono degli anni in cui devi cambiare alcune cose o modificare l'assetto della monoposto ".

Le parole di Sainz

Con il doppio ritiro in Azerbaijan, la Ferrari è ora chiamata alla svolta a Montreal, ma con una Red Bull così in forma non sarà facile. "Domenica - ha aggiunto lo spagnolo - ci sono in palio punti pesanti. La paura di sbagliare c'è sempre: è logico". Con la tappa azera, un terzo del mondiale è passato. Tuttavia la Formula 1 starebbe pensando ad ampliare ancora il calendario. Queste le parole di Sainz a tal proposito: "Dobbiamo stare attenti perché andare sulle 24 o 25 gare non potrebbe essere sostenibile a lungo termine. Non possiamo stare lontani dalle nostre famiglie 250 giorni l'anno. La sprint race mi piace, ma credo che debba essere una gara a sé, senza deteminare la griglia di partenza di domenica".