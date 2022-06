Ferrari, Leclerc: "Difficile sopportare tre gare con errori e problemi"

ROMA - " Il passo è l’aspetto positivo dopo Baku, ma è difficile sopportare tre gare consecutive con errori e problemi . Con il team stiamo lavorando sodo, il passo c’è e dobbiamo continuare a lavorare per venire a capo di tutti questi problemi il prima possibile”. Così Charles Leclerc , pilota della Ferrari , nella conferenza stampa che apre il Gran Premio del Canada di Formula 1 . “Un mio messaggio al team? Non serve . La motivazione - afferma il monegasco - resta alta e vogliamo tornare rapidamente alla vittoria. Stiamo lavorando sui problemi riscontrati, vedremo come andrà. Purtroppo non si fanno punti il sabato e la domenica è stata piuttosto dolorosa fin qui ".

La situazione di Leclerc

Charles Leclerc viene da tre gare in cui la fortuna e le scelte del suo muretto non lo hanno per niente assistito. Prima il problema al turbo in Spagna, poi il pasticcio di Monaco e infine il ritiro di Baku. Il 24enne si ritrova così a inseguire il duo di testa Red Bull formato da Max Verstappen e Checo Perez. Non tutte le pole position finora raccolte da Leclerc (6) si sono tradotte poi in vittorie e questo il pilota della Ferrari lo ha ricordato con un certo rammarico.