F1, Gp Canada: Leclerc partirà ultimo per il cambio della power unit

MONTREAL - Charles Leclerc partirà ultimo nel Gran Premio del Canada , nono appuntamento del mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari era già stato penalizzato di 10 posizioni dopo il cambio della centralina, ma in seguito alla sostituzione della power unit scatterà dal fondo della griglia. Si tratta infatti del quarto turbo della stagione per il monegasco che, come da regolamento, dovrà scattare dal fondo della griglia e sarà chiamato ad una super rimonta in quel di Montreal. Gara da ricostruire dunque per Leclerc, nella speranza che tali modifiche alla monoposto portino i benefici sperati.

Nessuna penalità per Sainz

Importanti novità anche per quanto riguarda la vettura di Carlos Sainz. Per lo spagnolo si tratta infatti del terzo motore stagionale, ma fortunatamente non sono previste penalità. Tuttavia, Sainz avrà la pressione di dover fare bene e cercare di limitare i danni in casa Ferrari, in un weekend di transizione in vista del prosieguo della stagione. Carlos, come tutti i suoi avversari, dovrà fare i conti con la pioggia ed il vento della fredda Montreal, che complica le condizioni della pista in occasione di questo sabato di qualifiche.