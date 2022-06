F1, Gp Canada. Sainz: "Siamo in una buona posizione, in gara bella lotta"

MONTREAL - Scatterà dalla terza casella Carlos Sainz, che non ha sfigurato nelle qualifiche del Gp del Canada , nono appuntamento stagionale di Formula 1. Purtroppo lo spagnolo della Ferrari non è riuscito a prendersi la prima fila, ma potrà comunque giocarsi le sue carte in gara. "L'obiettivo è tornare nella lotta mondiale. Oggi mi sentivo bene in macchina, soprattutto sul bagnato. Quando la pista si stava asciugando, gli altri progredivano e io ero lì a un paio di decimi. Nel’ultimo giro ho perso qualcosa nel secondo settore, ho cercato di attaccare e di prendere la pole, ma a causa di un errore ho chiuso terzo" ha dichiarato.

Sainz ringrazia i tifosi

Nonostante la mancata prima fila, Sainz può sorridere in vista dell'appuntamento più atteso del weekend: "Siamo comunque in una buona posizione per la gara di domani; credo che sarà una bella lotta con Max e con Fernando, che è stato veloce in tutto il weekend". Infine, il pilota iberico ha voluto ringraziare personalmente i numerosi appassionati che popolano gli spalti di Montreal: "Ovunque andiamo abbiamo un'incredibile quantità di tifosi e qui in Canada ce ne sono ancora di più. Cercherò di fare una bella gara e vedremo se riuscirò a lottare per la vittoria".