F1, Leclerc: "Il quinto posto era il massimo, ma non posso essere contento"

MONTREAL - Rimonta da applausi per Charles Leclerc, che nel Gp del Canada scattava dal 19° posto ed è stato in grado di concludere quinto. Sicuramente la Safety Car nel finale gli ha dato una mano, ma è impossibile non fare i complimenti al pilota della Ferrari, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la gara: "L'inizio è stato frustrante, poi è diventato divertente. A metà gara mi sono ritrovato con Ocon che avevamo gomme più fresche e faticavo con la trazione. In seguito c'è stato un problema in occasione del pit stop che mi è costato caro. Ovviamente non posso essere soddisfatto, ma ho dato il massimo e non potevo fare meglio del quinto posto".