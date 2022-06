Ferrari, Binotto su Ann Rao: "Sicuro che la FIA proverà la sua imparzialità"

ROMA - "Questa è una domanda che mi è stata posta anche a Baku in conferenza stampa e posso solo ripetere quello che ho detto allora: è una preoccupazione, non un dubbio ". La domanda che "Motorsport" ha posto a Mattia Binotto , team principal della Ferrari , riguarda la figura di Shaila-Ann Rao , ora direttore esecutivo momentaneo, scelto della FIA dopo l' addio di Peter Bayer . L'avvocatessa aveva lavoratò già in Mercedes al fianco di Toto Wolff e ci sono preoccupazioni per la sua integrità e imparzialità.

Le parole di Binotto

Già dal momento della sua nomina, nel paddock si erano sollevati dubbi sulla nomina di Rao. Ma con il Gran Premio del Canada e la concessione tecnica "salva-Mercedes" per arginare il porpoising, i sospetti sono aumentati. Binotto però affema: "Ho piena fiducia nella FIA, che proverà la sua professionalità e che dimostrerà come alla fine la mia preoccupazione non avesse fondamento". Il manager italiano, però, aggiunge dettagli sul processo che ha portato al tanto discusso secondo tirante: "Wolff ha detto che l'hanno installato durante la notte. Quello che posso dire è che la Ferrari non ne sarebbe stata in grado. E sono sorpreso che una squadra sia così capace di farlo dall'oggi al domani. Non possiamo fare altro che dare credito alle sue parole".