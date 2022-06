Ferrari, Leclerc: "Vogliamo rimetterci in carreggiata e vincere ancora"

ROMA - "Adoro questa pista e in generale le curve veloci. Non vedo l’ora cominci questo weekend, abbiamo una macchina competitiva anche se da Miami in poi non è andata alla grande". Inizia con queste parole il fine settimana di Charles Leclerc, pilota della Ferrari in Formula 1, a Silverstone, dove è in programma il Gran Premio di Gran Bretagna. La Rossa deve scrollarsi di dosso un momento negativo che, come ricorda il monegasco, dura ormai da mesi. E questa sembra la pista giusta per ritornare competitivi.