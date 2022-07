F1, Binotto: "Tutti i punti che prende Sainz sono punti tolti a Verstappen"

SILVERSTONE - " Tutti contenti per Sainz. Se lo meritava. Lo cerca e lo spera da tanto . È arrivata la pole a Silverstone su una pista difficile e in condizioni non scontate, quindi è meritata. Ha sempre più fiducia con questa vettura. Ha saputo stare calmo in condizioni difficili e penso che sia stata proprio quella calma lì a fargli fare quel giro in quel momento". Mattia Binotto ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la pole position di Carlos Sainz nel Gran Premio della Gran Bretagna , decimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il team principal della Ferrari ha elogiato il lavoro del pilota spagnolo, che partirà davanti a tutti nella gara di Silverstone :"Le condizioni della pista cambiavano e bisognava tenere la temperatura delle gomme nella finestra corretta al momento giusto. Questo lo fai solo se sei lucido. Questa lucidità è il merito della pole di oggi. Carlos sta migliorando gara dopo gara".

Su Leclerc

Binotto ha parlato anche di Charles Leclerc, terzo in qualifica: "Leclerc arrabbiato per l’esito della qualifica? Non l’ho ancora visto, ma conoscendolo sono convinto che lo sia. Era un giro buono il suo, forse anche da pole. Peccato essere dietro a Max, il suo concorrente diretto. Ma la gara è lunga. Qui gestire le gomme è difficile, ci sono tanti giri da fare. In queste condizioni scattare dalla prima e dalla terza posizione è un buon risultato, la voglia che avrà domani non sarà complicata da gestire, perché il suo primo obiettivo sarà stare davanti a Max. Ha un obiettivo che gli è proprio davanti e ha un compagno di squadra in prima posizione che lo può anche aiutare. A prescindere da come vada la gara, infatti, tutti i punti che prende Carlos sono punti tolti a Max. Questo è lo spirito con cui dovremo affrontare gara di domani".