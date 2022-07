Ferrari, Leclerc: "Qualifica serrata, i miei complimenti a Verstappen"

ROMA - " Condizioni là fuori erano impegnative, la qualifica è stata entusiasmante, molto serrata . Faccio i miei complimenti a Max Verstappen. La sprint? Voglio fare una gara pulita, spero che tutto vada liscio per tutto il resto del weekend". Queste le parole di Charles Leclerc , pilota Ferrari , al termine delle qualifiche del Gran Premio di Austria , che lo hanno visto a soli 29 millesimi da Max Verstappen (1:04.984). I due rivali partiranno così affiancati domani per la gara sprint , la seconda della Formula 1 2022.

Le parole di Sainz

In terza posizione ci sarà invece Carlos Sainz, che dopo la vittoria a Silverstone vuole dare continuità al suo momento positivo sulla F1-75. Queste le parole del madrileno al termine del Q3: "Se riesamini il giro ho perso dei decimi importanti per la pole. Abbiamo fatto un buon giro, ma non era facile a causa la bassa temperatura delle gomme. Potevo fare meglio, ma ero vicino agli altri due e spero di batterli domani. Sono lì e me la gioco alla pari. Sono a mio agio con la macchina e speriamo di sfruttare le FP2 di domani per avere dati utili sul passo gara. Sarà divertente", le sue parole.