F1, Vettel cuore Ferrari: "Spero che Leclerc batta Verstappen"

ROMA - Il campionato di Formula 1 vede Max Verstappen al comando dopo undici gare, quando siamo ormai circa alla metà della stagione 2022. L'olandese, campione in carica dopo il successo dell'anno scorso, guida la classifica piloti con 38 punti di vantaggio su Charles Leclerc, il quale però nelle ultime due gare ha recuperato terreno, in particolare grazie alla vittoria ottenuta nel Gran Premio d'Austria che ha ridato fiducia all'ambiente. La distanza, però, appare ancora piuttosto ampia, come afferma anche Sebastian Vettel, in Ferrari dal 2015 al 2020.