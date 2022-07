F1, 7 anni senza Jules Bianchi: la Ferrari lo ricorda

ROMA - Sono già passati 7 anni dalla scomparsa di Jules Bianchi. La tragedia del pilota francese è senza dubbio tra le più recenti e traumatiche della Formula 1 , soprattutto per le modalità dell'incidente avvenuto nel corso del Gran Premio del Giappone 2014 . Bianchi perse il controllo della sua monoposto uscendo di pista a causa dell'asfalto bagnato, finendo sotto la pala di un mezzo di soccorso. Morì a 25 anni il 17 luglio 2015, dopo più di nove mesi di coma.

Il post della Ferrari

Nel corso degli anni si sono susseguite tante iniziative per celebrare Jules. Il 20 luglio 2015 il Presidente della FIA Jean Todt, per esempio, ritirò definitivamente il numero 17 da lui usato in gara. Oggi a distanza di 7 anni, la Ferrari lo ricorda con un affetto particolare: "Sempre nei nostri cuori", ha scritto la scuderia di Maranello seguita dai numerosi commenti dei fan. Nel 2009 fu infatti inserito nella Ferrari Driver Academy.