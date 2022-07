Ferrari, Leclerc: "Speriamo in un weekend come in Austria, fondamentale la gestione gomme"

ROMA - "Prima di diventare un pilota di Formula 1, non sono venuto qui molto spesso. Spero in un buon weekend e di ripetere la vittoria importante in Austria, prima della quale sembrava che tutto mi remasse contro. È stato importante rosicchiare qualche punto a Verstappen". Così in conferenza stampa piloti del Gran Premio di Francia, Charles Leclerc, alfiere della Ferrari, all'inseguimento di Max Verstappen nel mondiale piloti.